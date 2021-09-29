Жительницу Тюмени осудили на 5 лет за продажу девственности своей дочери
Тимирязевский райсуд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы жительницу Тюмени Татьяну Карпикову. Женщину признали виновной в продаже девственности своей 13-летней дочери
Тимирязевский райсуд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы жительницу Тюмени Татьяну Карпикову. Женщину признали виновной в продаже девственности своей 13-летней дочери. Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима.
Согласно версии следствия, сотрудница московского фитнес-центра решила продать девственность 13-летней дочери за миллион рублей. Женщина разместила соответствующее объявление в интернете, а 28 декабря привезла свою несовершеннолетнюю дочь к покупателю в гостиницу на Коровинском шоссе. Там она должна была оставить дочь на две ночи.
Однако под видом покупателя с женщиной договаривался сотрудник полиции. Мать девочки задержали.
В отношении фитнес-тренера было возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».