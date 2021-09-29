YouTube заблокировал канал немецкой редакции Russia Today
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что канал немецкой редакции был заблокирован без возможности восстановления. Причины блокировки она не сообщила
Администрация YouTube заблокировала канал RT DE - это канал немецкой редакции RT (Russia Today).
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что канал немецкой редакции был заблокирован без возможности восстановления. Причины блокировки она не сообщила, но назвала решение YouTube «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».
Какое отношение власти Германии имеют к администрации YouTube, пропагандистка не уточнила.
Маргарита Симоньян также призвала российские власти в качестве ответно меры запретить в РФ издание «Дойче Велле» и другие немецкие СМИ, а также ввести санкции против YouTube.
В Google заявили, что YouTube удалил два немецкоязычных канала RT — RT DE и Der Fehlende Part — из-за распространения ложной информации о коронавирусе. Представитель корпорации сообщил «Интерфаксу», что владельцы канала RT DE «пытались обойти ограничения, используя другой канал». В результате оба канала были заблокированы за нарушение условий использования YouTube.