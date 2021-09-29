29 сентября 2021, 00:34
Соратника Алексея Навального Леонида Волкова внесли в базу розыска
Правоохранительные органы внесли соратника Алексея Навального Леонида Волкова в базу розыска. В базе отмечается, что основанием для розыска является тот факт, что оппозиционер разыскивается по уголовной статье
Фото: Life.ru
Правоохранительные органы внесли соратника Алексея Навального Леонида Волкова в базу розыска. В базе отмечается, что основанием для розыска является тот факт, что оппозиционер разыскивается по уголовной статье.
Леонид Волков в настоящее время находится в Европе, откуда проводит эфиры на Youtube-канале «Навальный Live».
Напомним, что 28 сентября Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и других оппозиционеров по факту создания и руководства экстремистским сообществом.