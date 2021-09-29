В Петербурге студент стал фигурантом дела из-за фейковой справки
Молодой человек предоставил в университет фейковую справку о перенесенном коронавирусе. Таким образом студент хотел оформить академический отпуск сроком на один год
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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего студента за подделку документов.
Молодой человек предоставил в университет фейковую справку о перенесенном коронавирусе. Таким образом студент хотел оформить академический отпуск сроком на один год.
В справке было указано конкретное медицинское учреждение, сотрудники которого не смогли подтвердить диагноз студента.
Теперь молодому человеку грозит арест на срок до 6 месяцев.