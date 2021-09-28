28 сентября 2021, 18:02
Владимир Путин пообещал поднять зарплаты сотрудникам силовых ведомств
Президент Владимир Путин пообещал в следующие два года увеличить на 9% денежное довольствие сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и Федеральной таможенной службы (ФТС)
Фото: rosguard.gov.ru
Президент Владимир Путин пообещал в следующие два года увеличить на 9% денежное довольствие сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и Федеральной таможенной службы (ФТС).
Глава государства сообщил, что это позволит сократить разрыв между доходами силовиков и выплатами военнослужащим, который образовался в последние годы, пишет РИА Новости.
Кроме того, в 2023 году выплаты всем силовикам и военнослужащим будут дополнительно проиндексированы на 5%.
Напомним, что перед выборами в Госдуму РФ Владимир Путин распорядился выплатить сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим по 15 тысяч рублей.
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