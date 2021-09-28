28 сентября 2021, 17:45
Минюст внес новый проект журналистов «Важных историй» в реестр инагентов
Министерство юстиции РФ включило ООО «Важные инагенты» в реестр иностранных агентов. В ведомстве данное решение объяснили тем, что данная организация была создана физлицами-инагентами
Министерство юстиции РФ включило ООО «Важные инагенты» в реестр иностранных агентов. В ведомстве данное решение объяснили тем, что данная организация была создана физлицами-инагентами.
В заявлении Минюста говорится, что речь идет о неисполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр инагентов.
«Важные иноагенты» - это проект команды расследователей из издания «Важные истории», которое ранее уже было включено в реестр инагентов.