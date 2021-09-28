28 сентября 2021, 17:21
В Удмуртии вслед за Самарской областью вводят QR-коды для посещения общественных мест
В Удмуртии с 5 октября вводятся QR-коды для посещения общественных мест в рамках борьбы с распространением коронавируса
Фото: interfax-russia.ru
В Удмуртии с 5 октября вводятся QR-коды для посещения общественных мест в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В первую очередь система QR-коды вводится для посещения спортивных мероприятий, выставок, театров и кино.
Кроме того, власти региона рассматривают вопрос о закрытии фуд-кортов за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и АЗС.
Ранее о введении QR-кодов для посещения фитнес-залов и культурно-досуговых учреждений объявили власти Самарской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19.