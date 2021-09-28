Алексей Навальный и его соратники стали фигурантами дела о создании экстремистского сообщества
Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, который уже находится под арестом по делу «Ив Роше»
Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, который уже находится под арестом по делу «Ив Роше». На этот раз оппозиционера обвиняют в создании и руководству экстремистского сообщества.
Фигурантами данного уголовного дела также являются ближайшие соратники оппозиционера Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский и Рустем Мулюков.
Согласно версии следствия, Алексей Навальный создал экстремистское сообщество и руководил им, когда являлся учредителем ФБК (фонд включен в реестр инагентов и признан экстремистской организацией). Политик якобы вел экстремистскую деятельность, направленную на изменение основ конституционного строя и подрыва безопасности и целостности России.
Позже к Навальному присоединились Жданов и Волков, а вместе они создали восемь некоммерческих организаций, в том числе «Штабы Навального» (признаны экстремистскими организациями) в 37 регионах страны «для экстремистской деятельности сообщества».