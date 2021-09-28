В Рыбинске экс-полицейский отсудил компенсацию за задержание на митинге в поддержку Навального
Бывший сотрудник полиции Рыбинска (Ярославская область) Олег Кашинцев отсудил у МВД России 20 тысяч рублей за незаконное задержание во время акции в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года
Бывший сотрудник полиции Рыбинска (Ярославская область) Олег Кашинцев отсудил у МВД России 20 тысяч рублей за незаконное задержание во время акции в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года.
Бывшего силовика задержали после того, как он встал на центральной площади Рыбинска в пикет с плакатом: «Свободу Навальному, деда в отставку».
В отношении Кашинцева был составлен протокол о нарушении правил проведения митингов, однако суд признал его невиновным. После этого мужчина через суд потребовал от ГУ МВД по Ярославской области компенсацию в 300 тысяч рублей, но ее размер снизили до 20 тысяч рублей, сообщает издание «7х7».
В своем иске о выплате компенсации Олег Кашинцев указал, что во время судебного процесса ему приходилось за свой счет ездить в Ярославль. Кроме того, из-за незаконного задержания он пять месяцев находился в подавленном состоянии, а его отношение к правоохранительным органам было подорвано.
После суда бывший полицейский сообщил, что хотя компенсацию ему присудили небольшую, но часть этих денег он направит в качестве пожертвования правозащитному проекту «ОВД-Инфо».