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28 сентября 2021, 15:26

В Рыбинске экс-полицейский отсудил компенсацию за задержание на митинге в поддержку Навального

Бывший сотрудник полиции Рыбинска (Ярославская область) Олег Кашинцев отсудил у МВД России 20 тысяч рублей за незаконное задержание во время акции в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года

В Рыбинске экс-полицейский отсудил компенсацию за задержание на митинге в поддержку Навального
Фото: ru.foursquare.com

Бывший сотрудник полиции Рыбинска (Ярославская область) Олег Кашинцев отсудил у МВД России 20 тысяч рублей за незаконное задержание во время акции в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года.

Бывшего силовика задержали после того, как он встал на центральной площади Рыбинска в пикет с плакатом: «Свободу Навальному, деда в отставку».

В отношении Кашинцева был составлен протокол о нарушении правил проведения митингов, однако суд признал его невиновным. После этого мужчина через суд потребовал от ГУ МВД по Ярославской области компенсацию в 300 тысяч рублей, но ее размер снизили до 20 тысяч рублей, сообщает издание «7х7».

В своем иске о выплате компенсации Олег Кашинцев указал, что во время судебного процесса ему приходилось за свой счет ездить в Ярославль. Кроме того, из-за незаконного задержания он пять месяцев находился в подавленном состоянии, а его отношение к правоохранительным органам было подорвано.

После суда бывший полицейский сообщил, что хотя компенсацию ему присудили небольшую, но часть этих денег он направит в качестве пожертвования правозащитному проекту «ОВД-Инфо».

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