Экс-супруга опального банкира Сергея Пугачева рассказала о выселении из своего особняка
Бывшая гражданская жена опального банкира Сергея Пугачева графиня Александра Толстая осталась с детьми на улице из-за долгов экс-супруга
Бывшая гражданская жена опального банкира Сергея Пугачева графиня Александра Толстая осталась с детьми на улице из-за долгов экс-супруга.
В интервью британскому изданию Telegraph Александра Толстая рассказала, что в мае 2020 года во время карантина по коронавирусу российские власти выселили ее вместе с детьми из особняка в Лондоне из-за долгов экс-супруга перед РФ. Стоимость этого особняка женщина оценила в миллиард рублей.
После выселения Толстой пришлось несколько месяцев скитаться и жить у разных друзей. Из-за нехватки денег она продала на аукционе мебель и антиквариат из особняка. На вырученные деньги бывшая жена некогда влиятельного банкира сняла дом в лондонском районе Баттерси.
Ранее Александра Толстая рассказывала, что Сергей Пугачев после развода полностью перестал обеспечивать ее финансово, а сама она потеряла собственный туристический бизнес.
Напомним, что Сергей Пугачев в Росси заочно арестован по делу о банкротстве Межпромбанка. Бизнесмена обязали выплатить 75,6 млрд рублей.