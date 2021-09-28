Экс-главу Минтруда Дагестана и директоров центров соцобслуживания обвинили в хищении 620 млн рублей
В Дагестане директоров сразу шести центров социального обслуживания населения обвинили в мошенничестве и участии в преступном сообществе
В Дагестане директоров сразу шести центров социального обслуживания населения обвинили в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
По данному делу также проходит бывший министр труда региона Расул Ибрагимов, которого следствие считает организатором преступного сообщества.
По версии СКР, бывший чиновник с 2017 по сентябрь 2018 года создал преступное сообщество, в которое вошли должностные лица структурных подразделений Минтруда Дагестана. Это руководители центров соцобслуживания населения Каякентского, Унцукульского, Табасаранского, Цумадинского, Дербентского и Бабаюртовского районов республики.
Обвиняемые занимались хищением средств из государственного бюджета, которые были выделены на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Деньги члены преступной группы присваивали себе через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания и выплаты необоснованных премий.
С 2017 по 2018 год преступной группой было похищено более 620 млн рублей.