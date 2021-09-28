28 сентября 2021, 13:30
В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 852 пациента
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 852 пациента. Это максимальный показатель с марта 2020 года
Фото: newspotok.ru
В России снова зафиксирован максимум смертей от коронавирусной инфекции в сутки с начала пандемии.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 852 пациента. Это максимальный показатель с марта 2020 года.
До этого рекордным был показатель 24 сентября, когда скончались 826 ковидных пациентов.
Что касается данных на 28 сентября, то больше всего пациентов умерли в Москве — 63, в Санкт-Петербурге — 58 и в Свердловской области — 40.