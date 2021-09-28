В Москве полиция заблокировала приемную коммуниста Ивана Мельникова
Секретарь ЦК партии Сергей Обухов рассказал, что в приемной Мельникова хранятся документы, собранные в качестве доказательств незаконности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших выборах
В Москве сотрудники полиции заблокировали приемную вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова (КПРФ). Секретарь ЦК партии Сергей Обухов рассказал, что в приемной Мельникова хранятся документы, собранные в качестве доказательств незаконности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших выборах.
В свою очередь пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сообщил Znak.com, что в этой приемной сейчас находятся четыре юриста - Николай Геращенко, Ольга Заливохина, Мухамед Биджев и Максим Сикач. Они планировали сегодня подать заявление в Пресненский райсуд Москвы и незаконности итогов электронного голосования в столице.
Ранее КПРФ заявила о непризнании итогов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму РФ. Партия намерена добиваться их отмены. Напомним, что по итогам ДЭГ победу одержали кандидаты от «Единой России» и самовыдвиженцы, которых поддержала мэрия Москвы.