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Политика
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28 сентября 2021, 12:58

В Москве полиция заблокировала приемную коммуниста Ивана Мельникова

Секретарь ЦК партии Сергей Обухов рассказал, что в приемной Мельникова хранятся документы, собранные в качестве доказательств незаконности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших выборах

В Москве полиция заблокировала приемную коммуниста Ивана Мельникова
Фото: svpressa.ru

В Москве сотрудники полиции заблокировали приемную вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова (КПРФ). Секретарь ЦК партии Сергей Обухов рассказал, что в приемной Мельникова хранятся документы, собранные в качестве доказательств незаконности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших выборах.

В свою очередь пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сообщил Znak.com, что в этой приемной сейчас находятся четыре юриста - Николай Геращенко, Ольга Заливохина, Мухамед Биджев и Максим Сикач. Они планировали сегодня подать заявление в Пресненский райсуд Москвы и незаконности итогов электронного голосования в столице.

Ранее КПРФ заявила о непризнании итогов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму РФ. Партия намерена добиваться их отмены. Напомним, что по итогам ДЭГ победу одержали кандидаты от «Единой России» и самовыдвиженцы, которых поддержала мэрия Москвы.

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