Суд конфисковал у бывшего замглавы города Свободный имущество на 100 млн рублей
Суд Амурской области принял решение об изъятии у бывшего заместителя главы города Свободный, который проходит обвиняемым по делу о коррупции, имущества на 100 млн рублей
Суд Амурской области принял решение об изъятии у бывшего заместителя главы города Свободный, который проходит обвиняемым по делу о коррупции, имущества на 100 млн рублей.
С соответствующим ходатайством в суд обратилась местная прокуратура. Суд в свою очередь удовлетворил требование ведомства о конфискации имущества чиновника, которое было приобретено им на «нетрудовые» доходы.
По данным «Интерфакса», речь идет о собственности, оформленной не только на бывшего замглавы Свободного, но и имуществе, зарегистрированном на двух других граждан, которые не смогли подтвердить законность его приобретения.
Единственным доходом подследственного чиновника является его зарплата как государственного служащего. При этом его расходы оказались намного выше доходов. Следствие считает, что чиновник обогатился за счет имущества, которое было в собственности города.
В отношении замглавы города возбуждено уголовное дело по статьям«Злоупотребление должностными полномочиями», «Дача взятки» и «Мошенничество».