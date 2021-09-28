В России гражданам с судимостью запретят работать водителями такси и общественного транспорта
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает водителям с судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает водителям с судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками.
Законопроект был подготовлен Министерством транспорта совместно с другими заинтересованными ведомствами, сообщает «Интерфакс».
Законопроект вносит отдельную статью в Трудовой кодекс РФ, в которой говорится, что гражданам с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления (убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм) запрещается работать в транспортной отрасли и в такси.
При этом водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, которые в настоящее время уже работают, должны до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. Сотрудников с судимостью работодатель должен уволить.