В Москве начали тестировать камеры, отслеживающие слишком шумные машины и мотоциклы
ЦОДД Москвы начал тестировать камеры фото- видеофиксации нарушений, оснащенные шумомерами. С помощью таких камер дорожные службы намерены штрафовать водителей слишком шумных машин
«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Москвы начал тестировать камеры фото- видеофиксации нарушений, оснащенные шумомерами. С помощью таких камер дорожные службы намерены штрафовать водителей слишком шумных транспортных средств.
По данным «Коммерсанта», одна камера с шумометром установлена в районе Чистых прудов, жители которых часто жалуются властям на шум от автомобилей и мотоциклов.
В ЦОДД рассказали, что камера нового типа имеет четыре микрофона, которые установлены на Х-образном креплении и направлены в сторону дороги. Такое прибор способен фиксировать звук, снимать фото и видео, а также может работать в ночное время.
Камеры с шумомерами еще должны пройти сертификацию в Росстандарте, однако московские власти решили начать их использование уже сейчас.
Напомним, что еще в начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин направил в городскую думу поправки в столичный КоАП, которые ужесточают ответственность за нарушение покоя и тишины граждан в ночное время.