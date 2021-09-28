Сотрудников подведомственных Минобрнауки организаций обяжут отчитываться о заграничных поездках
Министерство образования и науки обяжет сотрудников подведомственных организаций и вузов отчитываться о всех своих заграничных поездках в рамках договоров, контрактов и грантов с иностранными организациями
Министерство образования и науки обяжет сотрудников подведомственных организаций и вузов отчитываться о всех своих заграничных поездках в рамках договоров, контрактов и грантов с иностранными организациями.
Соответствующая обязанность появилась в «Правилах учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве», подготовленном Минобрнауки, пишет «Коммерсант».
Действующая редакция этого документа от 1997 года предусматривает, что отчитываться нужно только сотрудникам научных организаций и только о «договорах о международном научно-техническом сотрудничестве гражданского назначения».
Однако по новым правилам отчитываться о заграничных поездках придется в том числе и сотрудникам вузов.
При этом в правилах прописано, что за непредставление или несвоевременное представление информации о выполняемых договорах предусматривается персональная (дисциплинарная) ответственность руководителя организации.