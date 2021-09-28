Хабаровский суд приговорил соратника Навального к 3 годам условно по «дадинской» статье
Судья в Центрального районного суда Хабаровска Аркадий Кириллов приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего координатора местного штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Алексея Ворсина по «дадинской» статье
Судья в Центрального районного суда Хабаровска Аркадий Кириллов приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего координатора местного штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Алексея Ворсина по «дадинской» статье.
Активиста признали виновным в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий.
Прокуратура просила суд приговорить Алексея Ворсина к двум годам, однако суд дал ему три года.
Защита оппозиционера настаивала на его освобождении, поскольку он уже привлекался к административной ответственности за участие в митингах. Согласно российскому законодательству, человек не может быть осужден дважды за одно и то же преступление.
Дело против Алексея Ворсина было возбуждено из-за публикации в соцсетях анонсов январских митингов в поддержку арестованного Алексея Навального. К тому времени активист уже имел три административных наказания за участие в митингах в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в заказных убийствах.