28 сентября 2021, 10:55
Участники заплыва Open Water в Геленджике сообщили о загрязнении моря нефтью
Участники финала плавательного сезона серии Open Water, который проходил в поселке Кабардинка под Геленджиком, рассказали о загрязнении акватории Черного моря нефтесодержащими продуктами
Фото: kuban.mk.ru
Участники финала плавательного сезона серии Open Water, который проходил в поселке Кабардинка под Геленджиком, рассказали о загрязнении акватории Черного моря нефтесодержащими продуктами.
Участницы заплыва в своем видео, опубликованном на YouTube, сообщили, что им пришлось плыть в загрязненной воде около километра. После соревнования у пловцов были залеплены глаза, а на коже - черные маслянистые разводы.
«Это, конечно, страшно. Я представляю, насколько это опасно для птиц, для животных, которые в воде», — заявила одна из участниц, слова которой приводит Znak.com.
В мэрии Геленджика и Росприроднадзоре Светланы Радионовой пока не отреагировали на сообщения пловцов о загрязнении акватории Черного моря в районе Кабардинки.