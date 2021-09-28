В Самарской области вводят QR-коды для посещения фитнес-залов и учреждений культуры
Власти Самарской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввели систему QR-кодов для посещения спортивных залов и культурно-досуговых учреждений
Власти Самарской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввели систему QR-кодов для посещения спортивных залов и культурно-досуговых учреждений.
Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что QR-коды «ковидной безопасности» начнут действовать через две недели.
QR-коды смогут получить привитые от COVID-19 граждане, переболевшие коронавирусом (при наличии соответствующей справки) и граждане, у который есть отрицательный ПЦР-тест, сроком действия 72 часа.
Губернатор также сообщил, что на следующей неделе главы муниципалитетов будут решать вопрос о переводе школьников с 6 по 10 класс на дистанционное обучение.
Сейчас Самарская область входит в топ-5 регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом в сутки, сообщает «Дождь» (издание включено в реестр инагентов).