28 сентября 2021, 08:01
В США с ноября смогут въехать только привитые от коронавируса иностранцы
При этом будет учитываться лишь вакцинация препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA)
Фото: vita-property.ru
Власти США с ноября вводят новые правила въезда в страну в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.
По данным The Washington Post, в США будут пускать только привитых от коронавируса иностранных граждан. При этом будет учитываться лишь вакцинация препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA).
Таким образом, в США смогут въехать иностранцы, привитые вакцинами Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, китайских Sinopharm и Sinovac, а также индийской Serum Institute of India. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в этом списке нет.