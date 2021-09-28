На Дальнем Востоке командира роты спецназа ГРУ обвинили в сексуальном насилии над военнослужащими
На Дальнем Востоке против командира роты спецназа ГРУ и его заместителя возбудили уголовные дела по факту сексуального насилия над военнослужащими
На Дальнем Востоке против командира роты спецназа ГРУ и его заместителя возбудили уголовные дела по факту сексуального насилия над военнослужащими.
Правозащитник Владимир Осечкин рассказал «Ленте.ру», что в уголовных делах описаны несколько эпизодов. Так, например, в августе 2020 года командир 78-й отдельной роты специального назначения майор Олег П. и его зам - капитан Александр Е. проводили воспитательную беседу с ефрейтором и рядовым, в ходе которой командир «водил черенком швабры в области промежности ефрейтора и угрожал изнасиловать его».
В ноябре 2020 года майор требовал деньги от одного из военнослужащих на «нужды роты», а когда рядовой платить отказался, то Александр П. приказал ему полностью раздеться. Командир вместе с заместителем избили рядового, привязали его к дереву, после чего нанесли потерпевшему 10 сильных ударов по спине и ягодицам. Начальство также угрожало рядовому «прибить его половые органы к дереву строительным степлером».
В январе 2021 года майор Олег П. избил рядового, а после этого изнасиловал его черенком от швабры с надетым на него презервативом.
Командиру роты спецназа ГРУ и его заместителю предъявлено обвинение в «Превышении должностных полномочий» и «Насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору».