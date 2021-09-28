Посольство РФ в Испании возмутилось из-за плакатов против проституции с русскими именами
Российское посольство в Испании выразило свое возмущение по поводу акции, проведенной некоммерческой организацией Nueva Vida по проблеме проституции
Российское посольство в Испании выразило свое возмущение по поводу акции, проведенной некоммерческой организацией Nueva Vida по проблеме проституции. Активисты этой НКО разместили для привлечения внимания баннеры с русскими женскими именами.
В заявлении МИД РФ говорится, что проживающие в Испании россияне возмущены пиар-акцией Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании «провокационных баннеров с упоминанием русских девушек» в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране, сообщает Znak.com.
Такие баннеры были размещены активистами НКО в городах Сантандер, Санта-Крус де-Безана, Кастро Урдиалес, Ларедо, Рамалес де ла Виктория, Миенго, Поланко и многих других.
Российские дипломаты потребовали от организации убрать плакаты, из-за которых люди могут подумать, что все русские женщины являются проститутками.