Власти Москвы объявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима
Власти Москвы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Контроль за масочным режимом будет усилен в магазинах, ресторанах и кафе
Фото: Ura.ru
Власти Москвы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.
Контроль за масочным режимом будет усилен в магазинах, ресторанах и кафе.
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил РИА Новости, что мобильные группы будут проводить регулярные рейды в общественных местах.
Напомним, что с началом осени в России вновь стала расти заболеваемость COVID-19. За последние сутки в стране было выявлено 22 236 новых случаев заражений. Из них 3 387 случаев приходятся на Москву.