28 сентября 2021, 02:08
Экс-кандидат в депутаты подал иск в суд об отмене итогов электронного голосования
Пресненский райсуд Москвы зарегистрировал административное исковое заявление бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова с требованием отменить итоги голосования на избирательном участке №5002
Фото: nabat.news
Пресненский райсуд Москвы зарегистрировал административное исковое заявление бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова с требованием отменить итоги голосования на избирательном участке №5002.
Михаил Лобанов баллотировался по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197, но проиграл выборы после обнародования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Политик написал в Twitter, что сейчас его целью является рассказать общественности о махинациях с ДЭГ на прошедших выборах.