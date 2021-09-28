28 сентября 2021, 01:39
Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами признали «нежелательной» в России
Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)
Фото: elections2016.spring96.org
Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).
В ведомстве объяснили включение ENEMO в реестр «нежелательных организаций» тем, что ее деятельность якобы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности.
Отметим, что членом ENEMO от России является движение в защиту прав избирателей «Голос», которое ранее было включено в реестр «иностранных агентов».