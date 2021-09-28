Власти Петербурга отменили «ковидные» выплаты патологоанатомам
Власти Санкт-Петербурга отменили «ковидные» выплаты патологоанатомам. Медики считают решение чиновников дискриминационным и намерены добиваться возвращения выплат, сообщает «Доктор Питер»
Власти Санкт-Петербурга отменили «ковидные» выплаты патологоанатомам. Медики считают решение чиновников дискриминационным и намерены добиваться возвращения выплат, сообщает «Доктор Питер».
До августа текущего года патологоанатомы получали федеральную и региональную компенсацию. Сумма региональной выплаты составляла около 60 тысяч рублей.
Питерские патологоанатомы сообщили, что из-за пандемии коронавируса им приходится проводить огромное количество вскрытий. Один из сотрудников рассказал изданию, что однажды он был единственным патологоанатомом в медучреждении, и ему приходилось вскрывать десятки трупов.
По словам медиков, согласно нормативам на одного работника морга приходится максимум два вскрытия в сутки, но в реальности патологоанатомы вскрывают по 10 трупов в день и больше.
Патологоанатомы отмечают, что они также как и другие медики получают вирусную нагрузку, однако «ковидные» выплаты им отменили.
«Видимо, в Смольном решили, что мертвые не заразны и наша работа никакой угрозы заражения не представляет. Это дискриминация, ни в одном регионе такого нет», — заявили медики.