YouTube запретил распространять материалы, ставящие под сомнение итоги выборов
Администрация YouTube запретила своим пользователям распространять контент, который ставит под сомнение результаты любых выборов. Данный запрет появился в новом своде правил видеохостинга
Администрация YouTube запретила своим пользователям распространять контент, который ставит под сомнение результаты любых выборов. Данный запрет появился в новом своде правил видеохостинга, сообщает «Новая газета».
В YouTube указали, что запрещено распространять материалы с ложными утверждениями о том, что на итоги каких-либо выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после официального утверждения итоговых результатов.
Данное правило действует в отношении всех прошедших выборов президента США и парламентских выборов 2021 года в Германии. Одновременно с этим в правилах видеохостинга отмечается, что данный список «не является исчерпывающим».
Публикация видео, нарушающих перечисленные правила, разрешается только, если в контенте содержатся опровержения спорных утверждений или есть дополнительный контекст.
Напомним, что перед выборами в Госдуму РФ администрация YouTube заблокировала видео с кандидатами от «Умного голосования» - проекта Алексея Навального и его команды. Глава видеохостинга Сьюзан Воджицки заявила, что свобода слова остается «основной ценностью» корпорации, однако они должны учитывать местные законы.