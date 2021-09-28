Венгрия договорилась с Россией о поставках газа в обход Украины
Российский «Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа в обход Украины до конца 2036 года. В Киеве на это заявили, что очень разочарованы решением венгерских властей
Российский «Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа в обход Украины до конца 2036 года. В Киеве на это заявили, что очень разочарованы решением венгерских властей.
Согласно контрактам, «Газпром» будет продавать Венгрии 4,5 млрд кубометров газа в год в течение 15 лет. 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через Сербию, а миллиард — через Австрию, сообщает РИА Новости.
В МИД Украины осудили газовые договоренности Москвы и Будапешта. Киевские власти заявили, что «удивлены и разочарованы решением Венгрии в угоду Кремлю».
В Венгрии на претензии ответили, что никто не в праве вмешиваться во внутренние дела страны, в том числе и в энергетической сфере. В данном случае Венгрия действует исходя из своих национальных интересов.