Владимир Жириновский предложил заменить губернаторский выборы «ярлыком на княжение»
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил назначать губернаторов методом Золотой Орды, а именно, отменить выборы и ввести в стране аналог «ярлыка на княжение»
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил назначать губернаторов методом Золотой Орды, а именно, отменить выборы и ввести в стране аналог «ярлыка на княжение».
С таким предложением Владимир Жириновский выступил после того, как в Госдуму внесли законопроект об отмене запрета губернаторам избираться больше двух сроков подряд.
Лидер ЛДПР отметил, что главы регионов - это наместники президента, поэтому их выбирать путем голосования - нелогично.
«Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде — это практически назначение и есть», — отметил Жириновский, слова которого приводит «Лента.ру».
Депутат добавил, что с аналогом «ярлыка на княжение» президент мог бы сам назначать губернатора и определять срок его полномочий.