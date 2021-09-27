Анна Кузнецова единственной из первой «пятерки» «Единой России» перейдет на работу в Госдуму
Из первой пятерки лидеров федерального списка «Единой России» на работу в Госдуму восьмого созыва точно перейдет только детский омбудсмен Анна Кузнецова
Из первой пятерки лидеров федерального списка «Единой России» на работу в Госдуму восьмого созыва точно перейдет только детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Президент Владимир Путин в ходе встречи с первой «пятеркой» партии власти заявил, что только детский омбудсмен Анна Кузнецова «будет прямо координировать направление по защите материнства и детства в Госдуме».
Министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, скорее всего, сохранят свои посты, а вопрос с переходом в Госдуму главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя штаба ОНФ Елены Шмелевой пока не решен.
При этом президент заявил, что Шойгу возглавит созданную в «Единой России» комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Елена Шмелева — комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — по здравоохранению, а Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.