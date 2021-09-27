27 сентября 2021, 15:11
ЧВК «Вагнер» перестала принимать в свои ряды жителей Крыма, ЛНР и ДНР
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнера», которую российские и западные СМИ связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, объявила набор новых бойцов
Фото: usanashimiglazami.mirtesen.ru
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнера», которую российские и западные СМИ связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, объявила набор новых бойцов. Новобранцы будут работать в Мали.
«Русская служба Би-би-си» сообщает, что бойцов принимают на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
По данным издания, в наемники теперь не принимают граждан Грузии, жителей Крыма, а также уроженцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С чем связаны такие ограничения, не уточняется.
Напомним, что ранее в МИД России заявили, что власти Мали обратились к частной военной компании из России после того, как Франция решила сократить число своих миротворцев в этой стране.