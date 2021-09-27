27 сентября 2021, 14:32
Григорий Явлинский госпитализирован из-за проблем с сердцем
В партии сообщили «Интерфаксу», что Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем, но сейчас он уже чувствует себя хорошо. Тем не менее, какое-то время политик будет находиться под наблюдением врачей
Фото: nan-news.ru
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован в одну из московских больниц.
В партии сообщили «Интерфаксу», что Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем, но сейчас он уже чувствует себя хорошо. Тем не менее, какое-то время политик будет находиться под наблюдением врачей.
Телеграм-канал Mash сообщает, что 69-летний Григорий Явлинский обратился за медицинской помощью 26 сентября. Политик пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. По данным телеграм-канала, медики диагностировали у него нарушение сердечного ритма.