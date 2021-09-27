В Приморском крае проведут второй розыгрыш призов среди привитых от COVID-19
В администрации региона сообщили, что в лотерее смогут принять участие российские граждане, которые постоянно проживают на территории Приморья. Прививку нужно сделать до 25 октября текущего года
Власти Приморского края проведут второй розыгрыш призов среди тек, кто сделает прививку от коронавирусной инфекции.
В администрации региона сообщили, что в лотерее смогут принять участие российские граждане, которые постоянно проживают на территории Приморья.
Прививку нужно сделать до 25 октября текущего года, а сам розыгрыш запланирован на 4 ноября.
Привитый от COVID-19 жители Приморья смогут выиграть четыре сертификата на покупку автомобиля, 10 сертификатов номиналом 3 тысячи рублей на ужин в ресторанах Владивостока, 15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия — Моя история» на двух человек, четыре сертификата на приобретение планшета Apple iPad (128ГБ), 25 сертификатов номиналом 4 тысячи рублей от одной из сетей супермаркетов, 10 сертификатов номиналом 3 тысячи рублей еще одной сети супермаркетов, а также две пары беспроводных наушников inPods 12.
Это уже второй розыгрыш призов среди привитых граждан в Приморском крае. В первом приняли участие 99 875 человек.
Победителям лотереи достались два сертификата стоимостью по 3,8 млн рублей на приобретение квартир и пять сертификатов по миллиону рублей на покупку автомобилей.
Осенью текущего года в России ожидается четвертая волна коронавируса, которая будет осложняться сезонным подъемом заболеваемости гриппом.