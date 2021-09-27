27 сентября 2021, 14:13
Силовики задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пятеро альпинистов
Напомним, что 23 сентября группа альпинистов из 19 человек запросила помощи у спасателей в связи с резким ухудшением погоды в горах. Спасти удалось только 14 человек, большинство из которых получили серьезное обморожение
Фото: fotkaew.ru
Правоохранительные органы задержали организатора восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пятеро альпинистов, сообщает ТАСС.
В Следственном комитете по Кабардино-Балкарии не назвали имя задержанного, но сообщили, что будут ходатайствовать о его аресте.
Напомним, что 23 сентября группа альпинистов из 19 человек запросила помощи у спасателей в связи с резким ухудшением погоды в горах. Спасти удалось только 14 человек, большинство из которых получили серьезное обморожение. Пятеро участников группы погибли.
После инцидента власти Кабардино-Балкарии задумались об ужесточении правил восхождения на Эльбрус.