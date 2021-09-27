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Общество
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27 сентября 2021, 13:53

Московская полиция поймала хулиганов, измазавших солидолом прокатные электросамокаты

По подозрению в порче чужого имущества задержали трех молодых людей в возрасте 21-22 лет. Злоумышленники уже признали свою вину и выплатили компаниям по прокату самокатов миллион рублей в качестве компенсации

Московская полиция поймала хулиганов, измазавших солидолом прокатные электросамокаты
Фото: novostej.net

Московская полиция поймала злоумышленников, которые измазали солидолом около 800 самокатов.

По подозрению в порче чужого имущества задержали трех молодых людей в возрасте 21-22 лет. Злоумышленники уже признали свою вину и выплатили компаниям по прокату самокатов миллион рублей в качестве компенсации. 

Представители сервисов Whoosh, Urent и «Яндекс Go» сообщили журналу Forbes, что направят эти деньги на благотворительность.

Что касается испорченных самокатов, то их после сервисного обслуживания вернули в эксплуатацию. 

Напомним, что в конце августа неизвестные измазали солидолом около 800 самокатов, принадлежащих сервисам Whoosh, Urent и  «Яндекс Go». 

Телеграм-канал Baza в свою очередь уточняет, что задержанных зовут Булат Ашихмин, Олег Лукин и Роман Лебедев.

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