Московская полиция поймала хулиганов, измазавших солидолом прокатные электросамокаты
По подозрению в порче чужого имущества задержали трех молодых людей в возрасте 21-22 лет. Злоумышленники уже признали свою вину и выплатили компаниям по прокату самокатов миллион рублей в качестве компенсации
Московская полиция поймала злоумышленников, которые измазали солидолом около 800 самокатов.
По подозрению в порче чужого имущества задержали трех молодых людей в возрасте 21-22 лет. Злоумышленники уже признали свою вину и выплатили компаниям по прокату самокатов миллион рублей в качестве компенсации.
Представители сервисов Whoosh, Urent и «Яндекс Go» сообщили журналу Forbes, что направят эти деньги на благотворительность.
Что касается испорченных самокатов, то их после сервисного обслуживания вернули в эксплуатацию.
Напомним, что в конце августа неизвестные измазали солидолом около 800 самокатов, принадлежащих сервисам Whoosh, Urent и «Яндекс Go».
Телеграм-канал Baza в свою очередь уточняет, что задержанных зовут Булат Ашихмин, Олег Лукин и Роман Лебедев.