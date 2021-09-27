В ФСБ сообщили о задержании в Уфе неонацистов, которые готовили атаку на силовиков
При обыске у задержанных неонацистов нашли самодельное взрывное устройство, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, а также холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывных устройств
Сотрудники ФСБ России задержали в Уфе пятерых членов неонацистской группировки, которых подозревают в подготовке атаки на правоохранительные органы.
В Центре общественных связей ведомства сообщили «Интерфаксу», что подозреваемые планировали совершить теракт на одном из объектов правоохранительных органов в Уфе.
При обыске у задержанных неонацистов нашли самодельное взрывное устройство, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, а также холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывных устройств, «портреты главарей Третьего Рейха, националиста С. Бандеры и националистическую атрибутику».
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».