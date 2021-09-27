27 сентября 2021, 12:59
Морские порты Дальнего Востока оказались перегружены из-за роста импорта на 40%
Морские порты Дальнего Востока столкнулись со сложностями при перевалке контейнерных грузов. Из-за резкого роста поставок товаров из Китая некоторые корабли по несколько недель не могут зайти в порты
Фото: mjr.ru
Морские порты Дальнего Востока столкнулись со сложностями при перевалке контейнерных грузов. Из-за резкого роста поставок товаров из Китая некоторые корабли по несколько недель не могут зайти в порты.
Учредитель логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский рассказал «Коммерсанту», что все порты Владивостока и Находки сейчас загружены по максимуму. Теперь портам приходится сокращать количество судозаходов.
Согласно прогнозам, сложная ситуация продлится еще около года.
Импорт через порты Дальнего Востока вырос почти на 40%. В некоторой степени это произошло из-за подорожания перевозок через Суэцкий канал. Теперь перевозчики предпочитают маршрут через Дальний Восток.