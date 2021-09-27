В России решили ограничить восхождение на вершины гор после гибели альпинистов на Эльбрусе
Глава региона Казбек Коков написал в Insragram, что в ходе совещания на базе Поисково-спасательной службы МЧС России было принято решение ввести дополнительные ограничительные меры для альпинистов
Власти Кабардино-Балкарии решили ужесточить правила восхождения на Эльбрус после гибели альпинистов, попавших в пургу.
Глава региона Казбек Коков написал в Insragram, что в ходе совещания на базе Поисково-спасательной службы МЧС России было принято решение ввести дополнительные ограничительные меры, «направленные на обеспечение безопасности путешественников во время высокогорных походов».
Подготовкой списка ограничений для альпинистов займется специальная рабочая группа.
Напомним, что 23 сентября во время восхождения на Эльбрус погибли три альпиниста. Во время подъема на вершину резко испортилась погода, после чего группа из 19 человек запросила помощи. Поиски альпинистов велись на высоте свыше 5 тысяч метров. В результате происшествия погибли пять человек, 14 туристов удалось спасти, однако многие из них получили сильное обморожение.