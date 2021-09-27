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Политика
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27 сентября 2021, 11:48

В Госдуму поступил законопроект, расширяющий список оснований для увольнения губернаторов

На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который расширяет список оснований для увольнения губернаторов в связи с утратой доверия

В Госдуму поступил законопроект, расширяющий список оснований для увольнения губернаторов
Фото: ВКонтакте

На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который расширяет список оснований для увольнения губернаторов в связи с утратой доверия. 

Соавтор документа сенатор Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что проект закона предусматривает такие меры ответственности губернатора, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом России.

Кроме того, данный законопроект вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернатора и депутатов региональных парламентов, а также отменяет запрет для губернаторов занимать свою должность более двух сроков подряд. Так, в случае принятия законопроекта мэр Москвы Сергей Собянин сможет баллотироваться на третий срок. 

Рассматривать законопроект будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва, которые были избраны 17-19 сентября 2021 года. 

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