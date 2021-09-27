В Госдуму поступил законопроект, расширяющий список оснований для увольнения губернаторов
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который расширяет список оснований для увольнения губернаторов в связи с утратой доверия
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который расширяет список оснований для увольнения губернаторов в связи с утратой доверия.
Соавтор документа сенатор Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что проект закона предусматривает такие меры ответственности губернатора, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом России.
Кроме того, данный законопроект вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернатора и депутатов региональных парламентов, а также отменяет запрет для губернаторов занимать свою должность более двух сроков подряд. Так, в случае принятия законопроекта мэр Москвы Сергей Собянин сможет баллотироваться на третий срок.
Рассматривать законопроект будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва, которые были избраны 17-19 сентября 2021 года.