27 сентября 2021, 11:40
Роскомнадзор потребовал от Znak.com удалить заметку о дефиците продуктов на Таймыре
Роскомнадзор направил в редакцию портала Znak.com официальное уведомление с требованием удалить публикацию про дефицит продуктов в поселке Хатанга на Таймыре
Фото: Михаил Иваницкий
Роскомнадзор направил в редакцию портала Znak.com официальное уведомление с требованием удалить публикацию про дефицит продуктов в поселке Хатанга на Таймыре.
В РКН заявили, что данная «общественно значимая» информация не соответствует действительности. На основании требования Генпрокуратуры статью необходимо удалить. В случае отказа удалить заметку ведомство пригрозило изданию блокировкой.
Аналогичные уведомления получили издания «Тайга.Инфо» и NGS24.ru.
Публикации о дефиците продуктов питания в Хатанге были основаны на видео местного депутата от ЛДПР Михаила Иваницкого, который снял пустые полки в магазинах. Самого депутата после публикации ролика опросили сотрудники полиции. Претензий Иваницкому никаких не предъявили.