27 сентября 2021, 11:29
В Калининграде автомобиль протаранил автобусную остановку. Есть пострадавшие
В ГУ МВД по региону сообщили, что по предварительным данным в результате аварии пострадали женщина с 9-летним ребенком. Они госпитализированы с серьезными травмами
Фото: РИА Новости
В Калининграде автомобиль Renault наехал на автобусную остановку, на которой в момент инцидента находились люди.
В ГУ МВД по региону сообщили, что по предварительным данным в результате аварии пострадали женщина с 9-летним ребенком. Они госпитализированы с серьезными травмами.
ДТП произошло около 8 утра по местному времени возле дома № 51 по улице Александра Невского. Водитель Renault 1972 года рождения не справился с управлением, выехал на тротуар, после чего врезался в остановку.
По уточненным данным, водитель высаживал из машины пассажира около остановки, наехал на бордюр, а при попытке с него съехать перепутал педали газа и тормоза.