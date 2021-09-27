27 сентября 2021, 10:03
Ожидаемая продолжительность жизни в мире из-за COVID-19 сократилась до уровня Второй мировой войны
Ученые Оксфордского университета проанализировали данные об ожидаемой продолжительности жизни в 29 странах и выяснили, что данный показатель снизился более чем на шесть месяцев в 22 странах
Фото: mbk-test-proxy.appspot.com
Ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократилась на максимальное значение со времен Второй мировой войны.
Ученые Оксфордского университета проанализировали данные об ожидаемой продолжительности жизни в 29 странах и выяснили, что данный показатель снизился более чем на шесть месяцев в 22 странах. В целом ожидаемая продолжительность жизни сократилась в 27 странах из 29, в которых проводилось исследование, сообщает Reuters.
При этом для американских мужчин продолжительность жизни сократилась сразу на 2,2 года.
Ученые отметили, что исследованные страны за последние 5-6 лет добились увеличения продолжительности жизни людей, однако пандемия коронавируса свела на нет эти усилия.