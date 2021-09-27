27 сентября 2021, 09:54
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков скончался в возрасте 75 лет
Семья сообщила, что Кирилл Разлогов умер вечером 26 сентября в результате сердечной недостаточности. Его смерть, по словам дочери, произошла внезапно
Фото: 2016.tercult.ru
Известный российский киновед, культуролог, критик и телеведущий Кирилл Разлогов скончался в возрасте 75 лет. О кончине киноведа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление его дочери Анастасии Разлоговой.
Семья сообщила, что Кирилл Разлогов умер вечером 26 сентября в результате сердечной недостаточности. Его смерть, по словам дочери, произошла внезапно.
Кирилл Разлогов также является президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, программным директор Московского Международного кинофестиваля. За свою карьеру он написал 20 книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.