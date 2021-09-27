Правительство после выборов в Госдуму отклонило законопроект об отмене пенсионной реформы
Сразу после выборов в Госдуму, по итогам которой «Единая Россия» вновь получила большинство мандатов, правительство официально отклонило инициативу КПРФ об отмене повышения пенсионного возраста
Сразу после выборов в Госдуму, по итогам которой «Единая Россия» вновь получила большинство мандатов, правительство официально отклонило инициативу КПРФ об отмене повышения пенсионного возраста.
Коммунисты предлагали с 1 января 2022 года снизить до прежнего значения возраст, который дает право на назначение страховой пенсии по старости, сообщает ТАСС.
В кабинете министров заявили, что в пояснительной записке к законопроекту КПРФ отсутствуют объективные обоснования необходимости возвращения прежнего возраста выхода на пенсию.
Напомним, что до 2019 года российские мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет. В соответствии с пенсионного реформой к 2028 году возраст выхода на пенсию у мужчин повысится до 65 лет, а возраст женщин - до 60 лет.