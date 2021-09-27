27 сентября 2021, 07:43
Власти Крыма анонсировали отставки в мэриях курортных городов
В ходе расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, которого обвиняют в хищении, у руководства республики возникли вопросы к ряду руководителей в администрациях крымских курортных городов
Фото: e-zdravnitsa.ru
Руководство республики Крым анонсировало отставки мэров курортных городов.
Источник РИА Новости сообщил, что в ходе расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, которого обвиняют в хищении, у руководства республики возникли вопросы к ряду руководителей в администрациях крымских курортных городов.
Кадровые перестановки могут быть проведены в руководстве администраций Армянска, Евпатории, Сак, Судака и Феодосии.
Напомним, что вице-премьер Евгений Кабанов был задержан сразу после отставки. Вместе с ним по делу о хищении 57 млн рублей из бюджета проходит бывший министр строительства Крыма Михаил Храмов.