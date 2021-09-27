Власти решили еще больше поднять коммунальные тарифы для населения
Российские власти планируют повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для сбора средств на ремонт коммунальных систем. Такое решение было принято на недавнем совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина
Российские власти планируют повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для сбора средств на ремонт коммунальных систем. Такое решение было принято на недавнем совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина.
Участники совещания договорились о доведении коммунальных тарифов до «экономически обоснованных». При этом эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук сообщил «Известиям», что в итоге рост тарифов на ЖКУ может превзойти инфляцию.
Одновременно с этим Марат Хуснуллин поручил профильным министерствам проработать вопрос адресной финансовой поддержки граждан по оплате коммуналки.
Вице-премьер ранее отметил, что из-за отсрочки в оплате ЖКУ во время жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса, коммунальная сфера не добрала 80 млрд рублей. В итоге денег не хватило на модернизацию и ремонт коммунальных систем.