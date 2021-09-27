В Германии по итогам выборов в парламент проходят шесть партий
Лучший результат показала Социал-демократическая партия (СДПГ), набравшая 25,7% голосов. На втором месте - блок канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)
В Германии в минувшие выходные состоялись парламентские выборы, по итогам которых в Бундестаг проходят шесть партий.
Лучший результат показала Социал-демократическая партия (СДПГ), набравшая 25,7% голосов. На втором месте - блок канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 24,1% голосов. Это худший результат по количеству голосов избирателей для ХДС/ХСС.
Кроме того, «Зеленые» получили 14,8%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%, а партия «Альтернатива для Германии» — 10,3%. Партия «Левые» набрала 4,9% голосов, но она все равно проходит в парламент благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.
Отметим, что блок ХДС/ХСС впервые участвовал в парламентских выборах без Ангелы Меркель, которая еще в 2018 году сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом. Она также намерена уйти из политики после окончания срока ее полномочий.
По итогам прошедших парламентских выборов основными претендентами на должность канцлера после ухода Ангелы Меркель являются Олаф Шольц от СДПГ и Армин Лашет от ХДС/ХСС.