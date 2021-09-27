С 1 октября пособия в связи с рождением ребенка можно получить только на карту «Мир»
С 1 октября 2021 года ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первого или второго ребенка до трех лет малоимущими семьями будут начисляться только на карты платежной системы «Мир»
С 1 октября 2021 года ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первого или второго ребенка до трех лет малоимущими семьями будут начисляться только на карты платежной системы «Мир».
Данное изменение коснется только владельцев карт международных платежных систем Visa и MasterCard. Теперь им необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», сообщает РИА Новости.
При этом выплаты по рождению или усыновлению ребенка можно еще получить наличными или на банковский счет, которые не привязан к картам.
Единовременные пособия на детей школьного возраста пока еще будут перечисляться на карты любой платежной системы.
Карта «Мир» также нужна для получения ежемесячного пособия беременным женщинам, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и других социальных выплат.