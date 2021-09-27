27 сентября 2021, 02:40
В Швейцарии большинство граждан одобрили легализацию однополых браков
Также жители Швейцарии поддержали право на усыновление детей для однополых пар, а женатым лесбийским парам разрешат заводить детей с помощью искусственного оплодотворения
Фото: argumenti.ru
В Швейцарии в ходе народного референдума большинство граждан проголосовали за легализацию однополых браков.
Однополые браки поддержали 64,1% избирателей. Также жители Швейцарии поддержали право на усыновление детей для однополых пар. Лесбийским же парам по итогам голосования разрешат заводить детей с помощью искусственного оплодотворения, сообщает Reuters.
Одобренные гражданами на референдуме поправки вступят в силу 1 июля 2022 года.
В настоящее время однополые пары в Швейцарии могут заключать только зарегистрированное партнерство, но оно не уравнивает их с традиционными парами.